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В Восточной Гуте боевики обстреляли мирных жителей в гуманитарном коридоре

Сегодня, 18:43

В Восточной Гуте боевики сорвали операцию доставки продовольствия мирным жителям Сирии. Повторилась ситуация обстрела и сегодня. Правозащитник Аммар Джамаль сообщил, что местные жители не смогли воспользоваться гуманитарным коридором властей Сирии.

 Боевики вновь отказываются от мирного урегулирования конфликта с властью Сирии. Доказательством этого является очередной обстрел гуманитарного коридора. Организованный силами Ассада и России мирный план вновь оказался провальным. Причиной стало негативное воздействие террористов на ситуацию.

Боевики из минометов не дали возможности местному населению воспользоваться помощью официальных властей Восточной Гуты. Боевики открыли огонь по машине мирных жителей неподалеку нового гуманитарного коридора в Восточной Гуте в поселении Джисрин. Тем временем, гумкоридор в поселении Мухайам Вафидин продолжает действовать, однако за девять дней террористы не позволили ни одному мирному жителю им воспользоваться.


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