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Спецслужбы Британии начали розыск наемных убийц по делу Скрипаля

Сегодня, 17:59

Спецслужбы и разведка Великобритании занялись розыском наемных убийц, совершивших покушение на Сергея Скрипаля и его дочь. Как сообщается, сотрудники правоохранительных органов уверены, что за покушением стоят профессиональные киллеры.

 После тщательной проверки вещества, которым был отравлен бывший агент ГРУ и его дочь Юлия, спецслужбы пришли к выводу, что покушение было тщательно спланировано. Также они не отрицают, возможность того, что в инциденте замешаны государственные структуры. Стоит отметить, что в числе прочих, рассматривается версия причастности спецслужб России к данному инциденту.

В данный момент не уточняется каким именно веществом был отравлен Скрипаль. Полиция сообщила, что это происходит в интересах следствия. В настоящее время продолжается расследование.


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