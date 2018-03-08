«Красота ценою в жизнь»: В Британии школьница едва не погибла из-за брекетов

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В Великобритании школьница едва не погибла после установки брекетов, перенеся два микроинсульта. Кусок металла попал в сердце 15-летней Лии Китчен и занёс инфекцию, которая спровоцировала тяжёлые последствия.

Сперва, как пояснила мать подростка, у девушки поднялась температура и появилась головная боль. Родители посчитали, что она подхватила грипп, однако лечение на дому не помогало, после чего было решено обратиться в больницу. Врачи заподозрили менингит, однако позже выяснилось, что на самом деле у школьницы развился эндокардит, вызванный инфекцией, попавшей в сердце вместе с фрагментом металла. У девушки к тому времени начались провалы в памяти. Оказалось, что Лия уже перенесла два микроинсульта. Медики в экстренном порядке провели оперативное вмешательство, которое продолжалось на протяжении пяти часов. Операция прошла успешно и теперь, по словам специалистов, жизни школьницы ничего не угрожает. В то же время, врачи опасаются, что она больше не сможет вернуться к полноценной жизни.

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