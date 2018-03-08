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В Сирии из самолетов разбрасывают агитлистовки для боевиков

Сегодня, 17:27

Регион Восточной Гуты могут освободить от боевиков. Тематические агитлистовки разбрасывают сирийские летчики с самолетов. Ополченцам гарантируют гуманитарный коридор и неприкосновенность.

 В Сирии ситуация обостряется и военный конфликт между войском Башара Ассада и ополченцев достигает апогея. Сирийское командование при поддержке российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) приняло решение дать возможность террористам выйти из региона Восточной Гуты добровольно и передислоцироваться в неподконтрольные области. Ополченцы неоднозначно отреагировали на отличную возможность для урегулирования конфликта.

Местные жители позитивно оценивают возможность такого хода событий и поддерживают власть Сирии в данном вопросе. По мнению замдиректора Института истории и политики МПГУ, политолога, кандидата исторических наук Владимира Шаповалова, то, что происходит сегодня в Восточной Гуте - важный этап восстановления в Сирии нормальной жизни.


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