В США врачи пришили девушке ногу задом наперед ради балета

Сегодня, 17:05

В 9-летнем возрасте жительница штата Миссури (США) Габи Шелл лишилась правой ноги выше колена из-за рака костей. Врачи пришили уникальной пациентке нижнюю конечность задом наперед, дабы она могла исполнить свою мечту и стать балериной.

В ходе новаторского хирургического вмешательства американские врачи удалили Габи Шелл больное раком колено, пришив к бедренной кости юной пациентки стопу. Теперь лодыжка служит для 15-летней жительницы Миссури коленом, позволяя юной девушке жить мечтой, занимаясь балетом.

«Сумев победить рак и научиться жить полноценной жизнью с протезной ногой, я верю, что для меня не существует ничего невозможного», - прокомментировала Шелл итоги своей борьбы со страшной болезнью.

Ранее аналогичная трагедия произошла в жизни 15-летнего подросткам из Ирландии, лишившегося ноги выше колена из-за синовиальной саркомы.