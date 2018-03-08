iPhone 6 спалил дом канадской семейной пары

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В Канаде семейная пара обвиняет компанию Apple в том, что в позапрошлом году iPhone 6 сжёг их дом. Теперь супруги потребовали от корпорации выплатить им 600 тысяч долларов в качестве компенсации за моральный ущерб.

Как рассказали пострадавшие Иена и Кэти Финли, в их владениях началсся пожар из-за телефона, который стоял на зарядке, находясь в кожанном кресле в одной из комнат. Место пожара было исследовано, там нашли обгоровший до тла iPhone 6. Отсюда начали выдвигать предположения, что устройство могло выделить достаточное количество тепла, чтобы произошёл поджог мебели. На данный момент неизвестно, почему телефон вспыхнул во время зарядки. Возможно, там был установлен бракованный аккумулятор. Сейчас семья Финли находятся в затруднительной ситуации. Страховка не покрывает все расходы по восстановлению дома, именно поэтому они запрашивают такую сумму от Apple. На данный момент пока неизвестно, получат её или нет.