В США обнаружили живую жабу без головы

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Жабу без головы обнаружили жители американского штата Коннектикут. Несмотря на то, что животное не имело морды, оно вполне спокойно передвигалось по местности.

На опубликованных в сети кадрах можно заметить, что земноводное не имеет челюсти, глаз и ноздрей. По мнению ряда учёных, лишиться части головы жаба могла в результате схватки с хищником. Вероятнее всего, считают исследователи, это могло произойти, когда животное находилось в спячке. Этим можно объяснить тот факт, что оно сохранило себе жизнь. По другой версии, земноводное стало жертвой лягушкоедки. Зеленая муха откладывает яйца на различных обитателях водоёмов. В скором времени из них вылупляются личинки, которые поедают окружающую их плоть.

Ранее мы писали, что в Ростове кошка сфинкс родила котенка с глазами во рту. Хозяева животного были шокированы данной аномалией и опубликовали её фото в сети.