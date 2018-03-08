VistaNews.ru


66-летняя молдавская пенсионерка выглядит, как модель

Сегодня, 15:49

66-летней бабушке и Молдовы могут позавидовать молодые женщины. В своём возрасте она выглядит, как модель. Маргарета Апоса посещает спортивный зал, но там никто не верит, что ей столько лет.

Она и не скрывает свой возраст, а наоборот, гордится. Женщина на пару с тренером отрабатывает удары. Раньше пенсионерка работала в проектном бюро. Офисную рутину заменили тренажёры. Теперь она проводит по шесть часов в спортзале. Занимаясь силовыми упражнениями может дать фору мужчинам, легко отжимается и перекатывает мяч. Как рассказала Маргарета, для неё нет ничего непосильного. Она считает, что это только начало в спорте. Далее она планирует стать частью главной труппы страны по танцам.

"Во мне горит огонь с рождения. И он полыхает до сих пор", - признаётся Маргарета.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать материалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.