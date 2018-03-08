66-летняя молдавская пенсионерка выглядит, как модель

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66-летней бабушке и Молдовы могут позавидовать молодые женщины. В своём возрасте она выглядит, как модель. Маргарета Апоса посещает спортивный зал, но там никто не верит, что ей столько лет.

Она и не скрывает свой возраст, а наоборот, гордится. Женщина на пару с тренером отрабатывает удары. Раньше пенсионерка работала в проектном бюро. Офисную рутину заменили тренажёры. Теперь она проводит по шесть часов в спортзале. Занимаясь силовыми упражнениями может дать фору мужчинам, легко отжимается и перекатывает мяч. Как рассказала Маргарета, для неё нет ничего непосильного. Она считает, что это только начало в спорте. Далее она планирует стать частью главной труппы страны по танцам.

"Во мне горит огонь с рождения. И он полыхает до сих пор", - признаётся Маргарета.