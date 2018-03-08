Обнародован видеоролик испытаний самого большого в мире самолёта

Сегодня, 15:05

В сети набирает обороты популярности видео, на кадрах которого представители компании Stratolaunch Systems зафиксировали тестирование самолёта с самыми большими крыльями в мире.

Инженеры этой компании смогли спроектировать модель воздушного судна с размахом крыльев до 117 метров. Это на данный момент является рекордом. Самая новая модель самолёта имеет название Stratolaunch Model 351. Для того, чтобы поддерживать стабильность этого агрегата эксперты использовали одновременно восемь стоек в системе шасси из-за огромных размеров самолёта. На этом этапе испытаний воздушное судно подверглось процессу разгона на взлётной полосе, но без взлёта. Стоит отметить, такую модель держали в разработке на протяжении многих лет, но презентовали авиалайнер общественности только в 2017 году.

Специалисты по техническому обслуживанию самолётов во всём мире до сих пор гадают, для чего собственно создали настолько огромный самолёт.