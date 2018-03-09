VistaNews.ru


Жительница Кипра продаёт грудное молоко бодибилдерам и фетишистам

Сегодня, 00:30

24-летняя Рафаэла Лампру, живущая на Кипре, зарабатывает, продавая в интернете своё грудное молоко. Молодая мать признаётся, что основными покупателями выступают бодибилдеры и фетишисты.

То, что её молоко потребляют не маленькие дети, а взрослые мужчины, нисколько не смущает девушку. По её словам, даже её супруг ничего не имеет против такого вида заработка, ведь он приносит неплохой дополнительный доход. Рафаэла рассказывает, что сперва, когда заметила, что у неё выделяется молоко в чрезмерных количествах, она решила отдавать его нуждающимся матерям, публикуя объявления в сети. Спустя время к ней начали обращаться бодибилдеры, которым подобный продукт помогает быстро набрать мышечную массу. Мужчины предлагали неплохие деньги и девушка согласилась. Жительница Кипра даже не смутилась, когда ей начали писать фетишисты. Они не скрывали своих намерений, но Рафаэла решила не отказывать им в продаже, ведь они также предлагали достойную оплату.

В итоге, по словам молодой мамы, за 7 месяцев она успела продать порядка 500 литров грудного молока, выручив за него £4,5 тысячи.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать материалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.