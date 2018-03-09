Жительница Кипра продаёт грудное молоко бодибилдерам и фетишистам

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24-летняя Рафаэла Лампру, живущая на Кипре, зарабатывает, продавая в интернете своё грудное молоко. Молодая мать признаётся, что основными покупателями выступают бодибилдеры и фетишисты.

То, что её молоко потребляют не маленькие дети, а взрослые мужчины, нисколько не смущает девушку. По её словам, даже её супруг ничего не имеет против такого вида заработка, ведь он приносит неплохой дополнительный доход. Рафаэла рассказывает, что сперва, когда заметила, что у неё выделяется молоко в чрезмерных количествах, она решила отдавать его нуждающимся матерям, публикуя объявления в сети. Спустя время к ней начали обращаться бодибилдеры, которым подобный продукт помогает быстро набрать мышечную массу. Мужчины предлагали неплохие деньги и девушка согласилась. Жительница Кипра даже не смутилась, когда ей начали писать фетишисты. Они не скрывали своих намерений, но Рафаэла решила не отказывать им в продаже, ведь они также предлагали достойную оплату.

В итоге, по словам молодой мамы, за 7 месяцев она успела продать порядка 500 литров грудного молока, выручив за него £4,5 тысячи.