В школе США застрелили 17-летнюю девушку

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17-летняя девушка погибла в результате стрельбы в школе города Бирмингем (штат Алабама, США). Трагический инцидент произошел 7 марта.

Согласно версии американской полиции, стрельба в школе Бирмингема возникла непреднамеренно. Накануне 17-летняя темнокожая девушка и ее ровесник получили огнестрельные ранения на территории школы. Парень выжил, а вот его одноклассница не смогла дождаться приезда скорой. Несмотря на наличие явных признаков умышленного преступления, правоохранители штата Алабама называют трагический инцидент нелепым стечением обстоятельств. Сейчас следствие устанавливает количество произведенных выстрелов и как огнестрельное оружие проникло на территорию школы.

Инцидент в Бирмингеме сильно взбудоражил американское сообщество, не успевшее отойти от теракта в школе Паркленда. Сейчас в США правительство и профильные ведомства начали уделять больше внимания вопросам безопасности в учебных заведениях и общественных местах, однако школьники продолжают гибнуть от пуль.