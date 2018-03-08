В Австралии питон съел кота и попытался скрыться

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Восьмикилограммовый питон съел кота и попытался скрыться. Инцидент произошел в Австралии.

Журналисты издания Daily Mail рассказали об интересном инциденте, который произошел в сельской местности. Известно, что электрику удалось спасти семью от питона, который напал на их кота.

Происшествие случилось в понедельник 5 марта в городе Моссман, который расположен на севере страны. Сообщается, что Брайди Маро пришла в дом к своим клиентам для починки электрической проводки. Как вдруг змея напала на хозяйского кота. Женщина извлекла восьмикилограммового питона из под дома. А потом выпустила его в лес, который начинается прямо за забором участка.

Позднее выяснилось, что Брайди Маро в течение 15 лет проработала в приюте для диких животных, где и научилась обращаться с питонами. Несмотря на то, что женщина ранее уже видела питона близко, но размеры данного экземпляра ее поразили. Электрик отметила, что с такими огромными питонами нужно быть очень осторожным.