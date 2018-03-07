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Нибиру или портал в ад: Над Эквадором замечено пугающее явление

Вчера, 22:31

В социальных сетях широко обсуждается видео, снятое в небе над Эквадором. Огромный оранжевый круг, раскрывшийся среди облаков, заставил пользователей говорить о появлении планеты Нибиру или огненном портале в ад.

Видеорегистратор автомобиля эквадорца запечатлел, как огненный шар, расширяясь в небе, колышется наподобие пламени гигантской свечи. К сожалению, запись слишком короткая, видимо водитель куда-то очень спешил или был не любознателен и чужд конспирологических теорий. Вероятно, просто испугался и не стал ждать развития событий.

В последнее время пугающие явления, заставляющие задуматься о скором конце света, происходят все чаще и в различных точках планеты. Уфологи связывают это с предупреждениями инопланетного разума. Мистики говорят о потусторонних силах, которые проникают в наш мир. Как бы там ни было, но явление в Эквадоре трудно объяснить с точки зрения традиционной науки.


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