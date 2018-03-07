64-летний фотограф устроил на улице эротическую фотосессию молодой британке

Вчера, 19:39

22-летняя британская модель и 64-летний фотограф получили штраф в размере 300 долларов за эротическую фотосессию на оживленной местности. Девушке также грозит уголовная ответственность за ложные обвинения.

Изначально 22-летняя модель рассказала, что пошла на свидание голой, а её ухажёр её обманул. После длительного допроса стало известно, что ухажёром является 64-летний фотограф. Он собирался проводить фотосессию на оживлённой местности около торгового центра в Монровилле, расположенного в 14 милях от Питтсбурга.

Фотограф должен был оплатить ей обучение в колледже. Журналистам VistaNews стало известно, что оттуда уже пришло уведомление о возможном отчислении за непристойное поведение. Кроме того, на допросе девушка назвала фотографа просто ухажёром, который пообещал деньги за свидание в голом виде. Теперь за дачу ложных показаний ей грозит уголовная ответственность. Кроме того, обнажённая фотосессия модели и фотографу обошлась в 300 долларов.