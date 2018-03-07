В Германии ушёл из жизни бывший глава Nestle Гельмут Маухер

Вчера, 20:10

В Германии скончался бывший глава Nestle Гельмут Маухер. Мужчина прожил 91 год. О его кончине сообщала сама корпорация 7 марта.

"Гельмут Маухер был уважаемым и харизматичным человеком, волевым лидером, посвятивший много лет своей жизни компании", - сказано в сообщении.

Долгая жизнь Маухера закончилась в его резиденции в Бад Хомбурге. Компанию Nestle основали в Швейцарии в 1866 году. Изначально занималась выпуском сгущёнки и детского питания, далее расширила горизонты в сторону молочного шоколада. В 1930 году компания начала производить растворимый кофе Nescafe. В 2017 году стала 64-й в списке по размеру по результатам рейтинга Fortune Global 500. Сейчас в компании трудятся более 300 тысяч человек во всём мире.