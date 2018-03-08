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Кейт Миддлтон встретили в Оксфорде воспитанники с цветами и флажками

Сегодня, 06:15

Герцогиня Кейт Миддлтон нанесла официальный визит в школу Оксфорда. Воспитанники встретили жену принца Уильяма с букетами весенних цветов и флажками.

В рамках своего делового визита в школу Оксфорда Кейт Миддлтон получила массу положительных эмоций. Она не ожидала столь теплого и приятного приема. Перед входом в здание выстроилась колонна из учеников младших классов, которые держали в руках для герцогини свои подарки. Одна из девочек персонально вручила Кейт красивый букет из тюльпанов.

Жена принца Уильяма надела в честь своего визита в школу Оксфорда белое пальто, в котором она снималась в сериале 2015 года. Английская принцесса действительно выглядела настоящей королевой. Кроме этой миссии, Миддлтон познакомилась с работой благотворительного фонда Family Links.


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