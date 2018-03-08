Австралийку посадили в тюрьму за видео с «первыми наркотиками сына»

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Женщину из Австралии посадили в тюрьму за принуждение своего сына к употреблению наркотиков. 29-летняя мать выложила в Сеть видео, как ее сын употребляет свой «первый наркотик».

Как сообщается, главным доказательством вины женщины, чье имя не разглашается, стало видео, которое она опубликовала в Сети. На нём отчетливо видно, как мать сперва сообщает, что сейчас ее 11-летний сын будет впервые «курить траву», а после подгоняет его к употреблению марихуаны.

Правоохранительные органы сработали оперативно и арестовали нарушительницу менее чем через сутки после публикации видео.

По мнению судьи Джеральдины Дэвидсон, подобное происшествия – явное доказательство плохого влияния родителей и вовлечения детей в наркотическую зависимость. По этой причине суд даже не рассматривал вопрос о домашнем аресте нарушительницы. Вместо этого ей предстоит провести в тюрьме 9 месяцев.