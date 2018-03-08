В США мать и сын погибли под снегом на курорте

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Сын с матерью погибли, проведя несколько часов под снегом на курорте в США. Власти полагают, что на них с крыши свалился пласт и засыпал сверху. Их обнаружили через два часа после уведомления о пропаже под большой кучей снега.

Поиски 50-летней жительницы города Сан-Франциско Ольги Перкович и её семилетнего ребёнка Аарона начались после того, как один из соседей увидел лыжные перчатки, которые торчали из снега. Мама и сын были без сознания. Потерпевших на вертолёте доставили в госпиталь, но спасти их жизни врачи не смогли.

Исходя из предварительной информации, Ольга приехала на горнолыжный курорт на южную сторону озера Тахо вместе со своей мамой и тремя детьми.