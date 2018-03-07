Вечером британская полиция расскажет о веществе, которым отравили Сергея Скрипаля

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Представитель МВД Великобритании Эмбер Радд заявила, что вечером полиция выступит с заявлением о веществе, которым был отравлен Сергей Скрипаль, которого обвинили в измене России.

Госпожа Радд сообщила, что в действительности правоохранительные органы располагают информацией о составе вещества, которое использовалось при отравлении бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля. Она сообщила, что полицейское управление выступит с заявлением уже сегодня вечером и прояснит ситуацию.

Помимо этого, представитель МВД отметила, что необходимо дать полиции возможность выполнять свою работу и не лезть к ним с расспросами. Она пообещала, что информация будет появляться и предоставляться общественности по ходу продвижения расследования.

Напомним, в воскресенье в Солсбери был отравлен Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. В данный момент они находятся в больнице в критическом состоянии.