BrewDog поздравила женщин с 8 марта «розовым» пивом

Сегодня, 03:15

Шотландская пивоварня BrewDog не упустила поздравить представительниц прекрасной половины человечества с Международным женским днем. Специально для дам была выпущена партия розового пива Pink IPA с феминистским подтекстом.

Коварный план шотландских пивоваров состоит в том, что фирменные пабы BrewDog будут продавать в бутылках с розовой этикеткой обычный сорт IPA. Однако «розовое» пиво будет продаваться с 20-процентной скидкой всем тем, кто ощущает себя женщиной. Здесь два подвоха. Во-первых, именно на 20% в среднем британские женщины зарабатывают меньше мужчин. Во-вторых, обыгрывается аспект жадности и гендерной принадлежности.

По словам инициаторов акции, они намерены после месяца продаж Pink IPA отправить 20% прибыли феминистским организациям, борющимся за равные права женщин. Несмотря на столь политизированную программу, в социальных сетях скептики высказывают предположение, что таким образом BrewDog банально привлекают покупателей. Все заявления пивоваров разбиваются тем, что на их предприятии, на ключевых должностях женщины отсутствуют.