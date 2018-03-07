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В перестрелке в США погиб полицейский

Сегодня, 12:30

В США в штате Миссури во время перестрелки погиб офицер местной полиции. Еще двое получили ранения. Стрелка удалось ликвидировать.

Как сообщает полиция штата, во вторник вечером в управление поступило сообщение о бытовом конфликте. На место был отправлен патруль.

Когда полицейские прибыли на место, мужчина, участвовавший в конфликте, открыл по ним огонь. Полицейским пришлось вызвать подкрепление. По прибытии спецназа они окружили место стрельбы и выставили оцепление в районе 6 кварталов. Когда началась операция по проникновению в дом «стрелка», полиция не встретила сопротивления. Войдя в дом, они обнаружили стрелка мертвым.

Шериф округа сообщил, что в настоящее время проводится расследование и выяснение обстоятельств гибели преступника.


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