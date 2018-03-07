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В Китае собака напала на выступающего актера на оперном спектакле

Сегодня, 15:22

В Китае в провинции Фуцзянь зрители стали свидетелями нападения собаки. Животное впилось в руку выступающему на сцене актеру. Псу породы бордер-колли не удалось прервать оперный спектакль.

Daily Mail сообщает об инциденте на оперном спектакле в китайской провинции Фуцзянь. Пес, вышедший из-за кулис, стремительно приблизился к играющему на сцене актеру и впился в его руку зубами. Пострадавший мужчина, несмотря на укус, продолжил играть свою роль. Видео инцидента завоевало поклонников в Сети.

Китайцы с недоумением просмотрели ролик много тысяч раз. Запись признана вирусной, поскольку собрала множество комментариев от пользователей интернета. На данный момент состояние искусанного мужчины находится в пределах нормы. Коллеги поддержали актера аплодисментами.


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