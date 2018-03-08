VistaNews.ru


В США мстительный ветеран ВВС связал и утопил 19-летнюю девушку

Сегодня, 01:30

В США перед судом предстанет 33-летний ветеран ВВС, который обвиняется в том, что связал и утопил в реке 19-летнюю девушку. В ходе следствия выяснилось, что основным мотивом преступления была месть.

Эта история началась еще год назад, когда девушка по имени Кристен решила заработать денег предоставлением сексуальных услуг. Она опубликовали на сайте предложение, на которое откликнулся некто Коттингем, который только что вышел в отставку после службы в ВВС. Свидание прошло не так как задумывалось. Получив, что хотел в салоне автомобиля, мужчина отказался платить и стал пугать партнершу пистолетом.

К несчастью Коттингема, в это время мимо проходил полицейский патруль. Ветеран был арестован, обвинен в похищении и домогательстве, а затем посажен в тюрьму. Когда год спустя в реке нашли тело Кристен, то быстро вышли на след бывшего летчика. Тот признался в убийстве.

Оказывается, девушка вновь разместила предложение в Сети, и Коттингем не мог не отомстить ей за год, проведенный за решеткой. Теперь ему грозит смертная казнь.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать материалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.