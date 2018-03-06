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В Париже посетителю ресторана отрубили руки и сняли скальп

Вчера, 21:57

Двое нападавших, одетые во все черное, ворвались в ресторан в Париже вооружившись саблей и мачете. Преступники направились к одному из посетителей и отрезали мужчине руку и кисть другой руки. Кроме этого, с пострадавшего сняли скальп.

Как сообщается, 35-летний мужчина из Шри-Ланки ужинал вечером в одном из ресторанов Парижа. Неизвестные, закрыв лица, ворвались в ресторан и искалечили мужчину. В данный момент пострадавший находится в больнице в очень тяжелом состоянии. Нападавшие сразу после нападения скрылись с места происшествия.

В полицейском управлении Парижа заявляют, что причиной подобного нападения могла стать «личная вендетта». Также правоохранительные органы отметили, что вероятнее всего нападавшие, как и пострадавший, уроженцы Шри-Ланки.

Напомним, что в Шри-Ланке в данный момент держится крайне нестабильная ситуация, удерживающаяся на почве религиозной вражды между буддистами и мусульманами. Полиция Парижа ведет расследование.


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