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Эксперты восстановили картину крушения Ан-26 в Сирии

Вчера, 20:35

Эксперты смогли восстановить полную картину крушения самолета марки Ан-26 в Сирии. Инцидент произошел сегодня, 6 марта, на аэродроме Хмеймим, погибли 32 человека.

По предварительным данным, на расстоянии пятьсот метров до взлетно-посадочной полосы на аэродроме Хмеймим самолет Ан-26. Он вылетел из Алеппо, но при посадке зацепил крылом старое здание. В результате лайнер носом встрял в землю и по инерции он съехал в овраг. Майор Смирнов выступал в роли командира судна, но его тело еще не найдено. Именно при этом погибшем гражданине находится список всех пассажиров Ан-26, которые разбились насмерть при крушении.

Основной версией ЧП является ошибка пилотирования, что удалось установить посредствам восстановления полной картины. Ранее в СМИ писали о том, что причинами крушения могли стать плохие погодные условия и техническая неисправность. Черные ящики уже найдены, в скором времени их исследуют.


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