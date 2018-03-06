Сотрудники Apple покалечились в новой стеклянной штаб-квартире компании

Вчера, 19:31

Злую шутку сыграло модернистское архитектурное решение здания новой штаб-квартиры под названием Apple Park со счастливыми новоселами. Из-за стеклянных стен и перекрытий только в первый день трое сотрудников покалечились, проходя через прозрачные препятствия.

Праздник новоселья был окончательно испорчен, несмотря на помпезную церемонию открытия главного офиса компании Apple. Завывание сирен скорой помощи перекрывало звуки оркестра. Инопланетный космический корабль, по-видимому, вдохновивший архитекторов и дизайнеров, стал настоящей ловушкой для землян, которые привыкли к обычным непрозрачным стенам.

Как видно из опубликованных записей диспетчеров службы 911, один из сотрудников глубоко рассек голову, второй разрезал руку, а третий пострадавший «отделался» сотрясением головного мозга. При этом, в Калифорнии никто еще не отменял закон, согласно которому на стеклянные преграды нужно вешать предупреждающие стикеры. Сотрудники Apple Park попытались сделать это по личной инициативе, но администрация потребовала убрать бумажки, портящие вид.