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В Индии мясник отрубил сыну руку за просмотр порно

Сегодня, 16:00

В Индии произошел дикий случай, вызвавший широкие дискуссии в обществе. 45-летний мужчина, работающий мясником, отрубил 19-летнему сыну руку за увлечение порнороликами.

Как сообщают местные издания, мужчина был на хорошем счету в своем городке, потому что соблюдал все нормы поведения в обществе, уважал покупателей и отличался крайним благочестием. Его сын тоже зарабатывал свой хлеб в поте лица, однако все свое свободное время посвящал интернету, в том числе, не самому моральному контенту Сети. Отец неоднократно предупреждал юношу, что просмотр подобных роликов пагубно влияет на мужское здоровье.

Однажды чаша терпения мясника переполнилась и он решил радикально решить семейную проблему. Когда молодой человек заснул, мужчина взял свой мясницкий топор и отрубил сыну кисть правой руки. К сожалению, медицинская помощь была оказана несвоевременно. Руку восстановить уже не удастся. Мясник взят под стражу и обвиняется в покушении на убийство.


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