Очевидцы рассказали, как в агонии умирал отравленный экс-полковник ГРУ Скрипаль

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Очевидцы рассказали, как 4 марта в агонии умирал отравленный экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль. Последний был признан на территории РФ в шпионаже в пользу спецслужб Британии. Подробную информацию о смерти 66-летнего бывшего военного передаёт «Би-би-си».

По полученной информации, смерть Скрипаля и его спутницы наблюдали несколько жителей городка Солсбери. Женщина рассказывает, что поведение погибших, которые просто сидели на лавочке возле торгового центра, было очень странным и даже неадекватным.

Сам Скрипаль выглядел, как сумасшедший. Его глаза были пустыми, а руки просто двигались беспорядочно. Спутница экс-полковника просто сидела и смотрела на умирающего человека, по всей видимости, она начинала терять сознание.

Мимо Скрипаля проходили люди. Они хоть и заметили его неадекватное поведения, но посчитали, что пожилой мужчина и его дама просто перебрали с алкоголем или наркотиками.

Женщина, которая была очевидцем происходящего, не знала, что делать. Она хотела подойти и предложить помощь, но испугалась поведения Скрипаля. Теперь женщина чувствует себя плохо, потому что люди умерли и им нужно было помочь.