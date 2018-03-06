В Германии сириец убил жену и рассказал об этом в Facebook

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В Германии сириец Абу Марван, который числился беженцем, убил свою жену из-за того, что она его раздражала. Об этом он рассказал в Facebook, используя возможности прямой трансляции.

41-летний подданный Сирии Абу Марван, который является отцом троих малолетних детей, поругался со своей супругой. После мужчина принял решение помириться с ней и явился к ней в квартиру, где ударил ее ножом в шею до пяти раз. Причиной тому стал отказ женщины в перемирии, и изначально она его очень раздражала и расстраивала.

Марван записал прямую трансляцию в Facebook, в рамках которой рассказал о содеянном и адресовал свое заявление девушкам, которые посмели раздражать своего возлюбленного. Он подчеркнул, что те должны учиться на этом примере, так как их может ожидать такой же конец. После мужчина скрылся с 12-летним сыном, но полиция оперативно задержала его. Стражей порядка вызвала несовершеннолетняя дочь, которая в момент убийства находилась в квартире.