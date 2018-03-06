VistaNews.ru


В ЮАР черную мамбу доставали голыми руками из автомобиля

Сегодня, 13:06

В ЮАР водитель с ужасом обнаружил в своей машине черную мамбу. Доставать ее пришлось голыми руками, рискуя собственной жизнью.

Как сообщается, ядовитая змея в попытках спрятаться от людей заползла под капот автомобиля, в котором находился водитель. Мужчина с ужасом замер на месте, боясь пошевелиться лишний раз. К счастью, его спас местный любитель змей Джейсон Арнольд. Он и смог достать змею буквально голыми руками, рискуя при этом быть укушенным и умереть. После случившегося змея была упакована в мешок и отвезена за город и отправлена на свободу.
Черная мамба является одним из самых опасных видов змей. В случае отсутствия немедленного ввода противоядия после ее укуса, человек может лишиться жизни.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать материалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.