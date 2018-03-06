В ЮАР черную мамбу доставали голыми руками из автомобиля

Сегодня, 13:06

В ЮАР водитель с ужасом обнаружил в своей машине черную мамбу. Доставать ее пришлось голыми руками, рискуя собственной жизнью.

Как сообщается, ядовитая змея в попытках спрятаться от людей заползла под капот автомобиля, в котором находился водитель. Мужчина с ужасом замер на месте, боясь пошевелиться лишний раз. К счастью, его спас местный любитель змей Джейсон Арнольд. Он и смог достать змею буквально голыми руками, рискуя при этом быть укушенным и умереть. После случившегося змея была упакована в мешок и отвезена за город и отправлена на свободу.

Черная мамба является одним из самых опасных видов змей. В случае отсутствия немедленного ввода противоядия после ее укуса, человек может лишиться жизни.