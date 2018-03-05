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Несколько тысяч морских звезд выбросило на берег Великобритании

Вчера, 23:45

На юго-востоке Великобритании в результате шторма на берег выбросило несколько тысяч морских звезд. От бури также пострадали и другие обитатели морских глубин, среди которых скаты, морские ежи, моллюски и другие.

Из-за снежного урагана в Великобритании прекратила работу часть транспортной системы. Причиной стал мощный сибирский фронт. Метеорологи отмечают, что последняя неделя может стать самой холодной со времен 90-х.

Больше всего пострадала территория графства Кент. Местные жители не остались равнодушны и прокомментировали произошедшее с морскими животными. Многие сокрушаются по поводу их гибели, другие говорят, что никогда ранее не видели ни одной морской звезды на побережье, а тут целая армия.

Одна из активисток утверждает, что это было словно Армагеддон. Она успела сделать фото, пока гуляла с детьми. Некоторых морских животных даже удалось спасти.

Биологи утверждают, что столь необычное и мощное явление было спровоцировано штормом «Эмма» и циклоном из Сибири, который назвали «Зверем с Востока».


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