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В Британии отравили российского шпиона-перебежчика неизвестным ядом

Вчера, 23:22

В Британии американского шпиона-перебежчика из России отравили неизвестным ядом. 66-летний Сергей Скрипаль после того, как взял в руки странное вещество, попал на больничную койку.

На территории английского графства Уилтшир 66-летний шпион ГРУ, перебежчик из России пострадал после контакта со странным веществом. Мужчина в момент, когда ему стало плохо, находился в одном из торговых центров. Вместе с ним был и его напарник, которого постигла та же участь. В настоящий момент они оба госпитализированы в клинику Лондона. Врачи говорят, что их состояние, а особенно самого 66-летнего шпиона-перебежчика ГРУ из России Сергея Скрипаля, крайне тяжелое.

Прогнозов по динамике пока нет. Это событие произошло днем, но после того, как скорая с сиреной увела пострадавших, торговый центр, где было запечатлен сам факт, закрыли для взятия необходимых товаров на предмет токсичности. Есть гипотеза, что российского шпиона-перебежчика специально отравили.


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