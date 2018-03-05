Блогерша за предложение бесплатного секса угодила в тюрьму

Вчера, 22:25

Китайская блогерша, которая предложила своим подписчикам бесплатный секс, собрала вокруг отеля, где проживает, большое количество мужчин. Но вместо сексуального удовлетворения она угодила в тюрьму.

Китайская блогерша решилась на предложение бесплатного секса для всех желающих. Он сообщила им название гостиницы и проинформировала о номере комнаты, которую там занимает.

В итоге, рядом с Hilton собрались около сотни мужчин, откликнувшихся на предложение. Они обратили внимание на её фото, появившиеся в Сети. Снимки их очень возбудили. В особенности, если за секс-удовольствие платить будет не нужно.

Собравшихся для бесплатного секса с блогершей ожидало разочарование. Их у гостиницы проживания кумирши ожидала полиция.

Женщина уже сообщила в своём аккаунте, что это было всего лишь шуткой. Но в неё не поверили до 8 тысяч почитателей. Не все смогли явиться к месту её проживания лично.

Теперь девушка умоляет прекратить написание «комментов» по данному поводу. Похоже, за свою шутку ей придётся расплачиваться достаточно долго.

Что думают по данному поводу китайские правоохранители, станет известно позднее.