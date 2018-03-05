Влюбленные резко прославились из-за личинок в ягодицах

Вчера, 20:30

Влюбленная пара из Великобритании неожиданно для себя прославилась благодаря личинкам паразитических червей в ягодицах.

Влюбленные из Великобритании, лечившиеся от паразитических червей, случайно увидели фото своих оголенных ягодиц на страницах популярных таблоидов. Во время совместного отдыха на острове Мартиника парочка подцепила инфекцию, которая сопровождалась высыпаниями красного цвета на их ягодицах. Выяснилось, что данное поражение вызвали личинки паразитических червей. Туристы обратились к врачам за помощью.

Вернувшись домой, в кембриджской больнице паре назначили нужный противопаразитарный препарат. Однако из-за длительного нахождения червей в организме, они успели отложить свои личинки в легких, что сделало данный случай уникальным. Для того, чтобы разместить инструкции для лечения подобных случаев, врачи попросили у влюбленных разрешить им опубликовать фото в медицинском журнале BMJ, на что получили согласие.

Однако уникальным случаем заинтересовались и обыкновенные издания, в том числе популярные Daily Mail и The Sun, и опубликовали снимки в статье "неприятный сувенир", раскрыв всю личную информации.

Испугавшись дальнейшего, пара попросила удалить все сведения касательно их заболевания из изданий. Представители BMJ пошли им на встречу, а вот в СМИ все еще гуляют фото их обнаженных ягодиц.