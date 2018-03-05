В США приговорённые к смертной казни зачастую умирают от старости, дожидаясь исполнения приговора

Вчера, 19:30

Американские преступники, которые были приговорены к смертной казни за свои деяния, стали чаще состариваться в камерах и умирать своей смертью. Верховный Суд рассмотрит внесение корректировок в конституцию.





Странная тенденция исполнения приговора появилась в 2000-х. Несколько преступников так и не были лишены жизни, согласно судебному приговору, а тратили годы на суды с судьями и исполнительной властью. Часто причиной того, почему смертная казнь не была осуществлена, является так называемая «очередь смертников». Это порядок, в котором люди идут на казнь. В этой очереди многие преступники доживают до 70 лет, а когда у них появляются возрастные болезни, приговор осуществить уже нельзя в связи с законом.



Например, очередь Алву Кэмпбелла наступила, когда ему исполнилось 69 лет. Но исполнительная комиссия не смогла отыскать на его руке вену для смертельной инъекции, и он вскоре умер природной смертью. Тот же случай произошёл с Дойлом Ли Хаммом, хотя у него также найдены два типа рака, что не позволяет провести казнь. Преступники с деменцией, психическими отклонениями или люди, не осознающие свой приговор, тоже не могут быть казнены. В этой связи Верховный Суд США готов взяться за рассмотрение поправок в конституцию страны, чтобы приговорённые к смерти получали своё наказание.