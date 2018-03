Жители Зимбабве жалуются, что китайские презервативы слишком маленькие

Сегодня, 02:45

Жители Зимбабве пожаловались на маленькие средства контрацепции. Известно, что все презервативы импортируются из Китая.

Министр здравоохранения выступил с речью, в которой рассказал, что все средства защиты привозят из Китая с целью предотвращения заражения ВИЧ/СПИДом. В самой стране нет собственного производства средств контрацепции.

Китайская сторона сразу же отреагировала на заявление. Крупнейшая компания-экспортер Daxiang and His Friends Technology Co заявила, что расширит линейку размеров. Также компания рассказала о разных предпочтениях стран. Например, жители Китая ценят маленькую толщину презервативов, а граждане Америки рассказали, что для них важнее всего мягкость.

Несмотря на распространившийся расистский юмор, качество средств контрацепции в Зимбабве одна из главных проблем. Потому что по данным прошлого года, в стране 13% населения заражены ВИЧ.