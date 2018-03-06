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Экс-министр Великобритании: В США хранятся обломки корабля пришельцев 60-х годов

Сегодня, 04:30

Экс-министр Великобритании Пол Хеллиер заявил, что в американском штате Нью-Мехико до сих пор хранятся обломки и части корабля пришельцев 1960-х годов. Если верить слухам, что космическое судно упало на поверхность Земли после того, как его сбили военные службы США.

Бывший британский чиновник также поведал о том, что подробности событий 60-х знает одни из бывших сотрудников воздушных войск США. По его словам, случилось всё в середине 1960-х годов. Тогда учёные обрабатывали высокотехнологичную информацию и делились ею с «высокими белыми», которых можно считать высокими и светловолосыми представителями внеземной цивилизации. Также можно предположить, как заявляет Пол Хеллиер, в США тогда запустили производство нескольких видов оружия для борьбы с пришельцами.

Любители уфологии конечно же согласны и с экс-министром и с экс-работником воздушных войск. Согласно же данным экспертов, в 60-е годы действительно люди контактировали с пришельцами. Именно тогда якобы упал корабль с гуманоидами, в результате чего человечество получило осколки и фрагменты космического корабля, которые изучаются и в наше время. Однако конечно же никаких доказательств уфологи не дают.


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