В штате Орегон самолёт TR-3B приняли за НЛО

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В американском штате Орегон очевидец 26 января 2018 года заснял на свой видеорегистратор НЛО. Ролик попал в сеть и уфологи, как не странно, сразу же заметили корабль пришельцев. Однако как оказалось, им был секретный военный самолёт TR-3B.

Ролик с НЛО был загружен на видеохостинг YouTube уфологами. При просмотре материала видно, как некий треугольный объект с тремя фонарями быстро пролетает по небу. Специалисты сразу же стали утверждать, что этот неопознанный объект – корабль пришельцев.

Однако просмотревшие ролик пользователи в комментариях объяснили, что это всего военный секретный самолёт TR-3B, или же воздушное судно похожего класса. Доводами были не только снимки самолёта, но и то, что при просмотре ролика заметно, как на каждом крыле мигало по красному маячку.

TR-3B «Black Manta» является секретным самолётом-шпионом ВВС США. Существует много сообщений о данном воздушном судне. Его часто видят в пустыне Южной Калифорнии. Не исключено, что TR-3B – не одно воздушное судно подобного класса, возможно существуют и другие похожие.