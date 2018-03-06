СМИ: Ким Чен Ын использует «армию красавиц» как секс-рабынь

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В СМИ появилась информация, согласно которой Ким Чен Ын использует «армию красавиц», замеченную на Олимпиаде в Пхенчхане, как секс-рабынь для себя и политической свиты. Об этом рассказали перебежчики из КНДР.

На Олимпиаде все присутствующих удивила «армия красавиц», которая восседала на трибуне и болела за команду из КНДР. Девушки поразили своей синхронностью, так как они точно, как один человек, пели, танцевали и хлопали. Многие предположили, что кореянки являются профессиональными болельщицами, прошедшими обучение.

Перебежчики из КНДР поведали СМИ о том, что девушки являются секс-рабынями для политической элиты и им не разрешено иметь отношения с простыми мужчинами. «Армия красавиц» появляется на различных государственных мероприятиях, и если с ними заговорит посторонний, то к нему сразу подоспеет представитель службы безопасности.