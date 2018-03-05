Боевики предложили освобождать жителей Восточной Гуты за гуманитарную помощь

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Боевики, действующие до настоящего времени на территории Восточной Гуты, выступили с предложением, при выполнении которого они станут освобождать местных мирных жителей. Они хотят поменять их на гуманитарную помощь.

Красный крест, действующий в Сирии, положительно отнёсся к этой инициативе. Прибытие первого гуманитарного конвоя ожидается в Восточной Гуте уже сегодня.

Сообщается, что в Эль-Вафине сейчас находятся 45 автомобилей. Они нагружены продуктами питания, медикаментами, а также предметами первой необходимости. Согласно поступившим сведениям, их общий вес – около 247 тонн.

В Восточной Гуте с 27 февраля объявили введение ежедневной гуманитарной паузы с 9-00 до 14-00. Однако это не привело к прекращению огня на сирийской территории. Боевики не позволяют мирному населению покидать её, угрожая расправой.

Восточная Гута является почти последним оплотом террористов, действующих в Сирии. Они продолжают цепляться за этот район, поскольку лишь оттуда боевики могут проводить обстрелы Дамаска.