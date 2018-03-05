В Германии предлагают сделать гимн гендерно нейтральным

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Информационное агентство Welt рассказывает, что Кристин Розе-Меринг, занимающая должность уполномоченной по вопросам полового равноправия, считает необходимым поменять на гендерно нейтральные несколько слов из государственного гимна Германии.

Кристин Розе-Меринг полагает, что нужно заменить несколько слов, а именно «братски» на «бодро». Кроме этого чиновник заявляет, что необходимо поменять «отечество» на слово «родина».

Политик подчёркивает, что в национальном гимне Австрии с 2012 года используется выражение «родина дочерей и сыновей» вместо исторического «родина сыновей».

Стоит отметить, что гимн ФРГ основывается на произведении Генриха Гоффмана фон Фаллерслебена.