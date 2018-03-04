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Умер «русский» генерал ВВС КНР, воевавший против союзников Гитлера

Вчера, 20:53

Знаменитый «русский» генерал Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Линь Ху, сражавшийся в годы Второй мировой войны против Японии, союзницы нацистской Германии, скончался в возрасте 90 лет. Китайский офицер с российскими корнями в разные годы занимал различные военные и политические должности в КНР.

Известно, что он появился на свет в Харбине, в 1927 году в семье эмигрантки из России и местного жителя. Уже скоро родители ребёнка умерли, а его усыновили другие люди. В армии ему дали прозвище Линь Ху, что в переводе с китайского означает «лесной тигр». С тех пор он использовал его как своё настоящее имя. В годы Второй мировой войны воевал против Японии. После неё закончил училище ВВС и в качестве боевого лётчика успел принять участие в нескольких конфликтах, в том числе в Корейской войне. В 1980-90-х годах занимал высокопоставленные должности в структуре ВВС НОАК, а также избирался в парламент. Умер легендарный «русский» генерал накануне, 3 марта.

Ранее мы сообщали, что в Швейцарии скончался румынский король Михай I, извсетный своим предательством Адольфа Гитлера. Экс-монарх ушёл из жизни в возрасте 96 лет.


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