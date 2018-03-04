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В Австралии растолстевший опоссум застрял в стене дома

Вчера, 20:03

В австралийском Мельбурне с участием дикого опоссума произошёл курьёзный случай. Животное попыталось проникнуть на кухню жилого дома в поисках пищи, однако застряло в отверстии в стене.

Владельцы здания как раз начали ремонт, в ходе которого в комнате и образовалась та самая дыра. Зверь решил пробраться через неё внутрь, но не рассчитал своих габаритов и застрял на полпути к цели. Выбраться наружу ему также не удалось, поскольку животное слишком сильно протиснулось в стену. Обитатели дома решили вызволить опоссума из плена, однако столкнулись с новыми трудностями. Выяснилось, что зверь не настроен дружелюбно и на все попытки к нему приблизиться отвечал рычанием и оскалом. В итоге австралийцы всё же сумели успокоить незваного гостя, прикормив его виноградом, и расширить отверстие в стене, тем самым позволив опоссуму освободиться.

После спасения зверь поспешил скрыться в лесу и больше возле дома не появлялся.

Ранее мы писали, что в Ульяновске спасатели вызволили застрявшую в заборе косулю.


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