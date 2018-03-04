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В Малайзии задержан насмотревшийся порно авиапассажир

Вчера, 19:54

В Малайзии на территории Дакки задержан любитель порно, который в тот момент выступал в роли авиапассажира. Он, насмотревшись «взрослых фильмов», разделся догола и осуществил нападение на стюардессу.

Арест воздушного дебошира был осуществлён сотрудниками безопасности, работающими в аэропорту Дакки. Сообщается, что данный инцидент на борту лайнера, находящегося в воздухе, произошёл 3 марта.

Один из пассажиров в возрасте 20 лет смотрел во время полёта порнографические ролики. Он в это время так возбудился, что полностью разделся и в таком виде стал разгуливать по салону лайнера, не прекращая свои просмотры.

Другие пассажиры проинформировали об этом экипаж. Учитывая неадекватность поведения молодого человека, им удалось совместными усилиями с пассажирами его связать. Представители авиакомпании сообщили, что это стандартная процедура для невменяемых клиентов.

После того, как лайнер совершил посадку в Бангладеш, работники, обеспечивающие безопасность аэропорта, приняли неадекватного пассажира от членов экипажа и задержали его.

Известно, что главный виновник конфликта обучается в малазийском университете, расположенном на территории города Сайберджая.

Также поступила информация, что он предпринял попытку нападения на стюардессу, пытавшуюся его урезонить. О сроке возможного наказания не сообщается.


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