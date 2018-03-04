В Греции «выловили» 1,3 тонны канабиса стоимостью 15 млн евро

Вчера, 18:47

В Греции возле острова Крит береговая охрана активно следит за соблюдением закона. На рыболовном судне Celine Star «выловили» 1,3 тонны обработанного канабиса, стоимостью около 15 млн евро.

Экипаж судна Celine Star лишился заработка на доставке многомиллионного груза. Неподалеку от греческого острова Крит береговой охране удалось изъять наркотические средства на рыболовном корабле. Вес запрещенных веществ равен 1,3 тонн, а его общая стоимость колеблется в районе 15 млн евро. Экспертиза доказала, что найденное обработанное вещество относится к наркотикам.

Товар конфискован, а на членов экипажа ожидает наказание за незаконную переправку канабиса.

Ранее мы сообщали о находке полиции Испании и Португалии. Правоохранители во время проверки обнаружили наркотики в свежих плодах ананасов.