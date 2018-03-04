VistaNews.ru


В Сети появилось видео «штормовой» посадки крупнейшего в мире лайнера

Вчера, 18:28

Крупнейший в мире пассажирский лайнер А380-800 смог совершить в штормовых условиях посадку в аэропорту Бирмингема. Видео этого «экстрима» уже доступно в Сети.

Приземлению широкофюзеляжного самолёта препятствовало не только наличие сильного ветра и слякоти на посадочной полосе. Во время посадки над аэропортом шёл сильный снег, что также могло ей помешать.

Над Европой сейчас плотно «укрепился» холодный фронт. Его уже назвали «Зверь с Востока».

Особенно тяжёлые климатические условия сейчас в Великобритании. Там произошло столкновение антициклона и атлантического шторма «Эмма».

Аэробус А380 – это на сегодняшний день крупнейший в мире пассажирский самолёт. На его борту могут разместиться 853 пассажира. Лайнер способен преодолеть расстояние в 15 тыс. километров.

Ювелирная посадка этого гиганта в Бирмингеме была запечатлена одним из операторов. На кадрах видео можно заметить, что под воздействием штормовых порывов самолёт сносило от посадочной полосы в сторону. Однако, опытные пилоты смогли справиться с ситуацией.

В то же время специалисты информируют, что данные воздушные суда полностью компьютеризированы. Лётчики играют роль контролирующего элемента и не более.

Boeing, как российские разработчики, придерживается иной концепции, при которой главным является реакция пилота, а не искусственного интеллекта.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.