В Сети появилось видео «штормовой» посадки крупнейшего в мире лайнера

Вчера, 18:28

Крупнейший в мире пассажирский лайнер А380-800 смог совершить в штормовых условиях посадку в аэропорту Бирмингема. Видео этого «экстрима» уже доступно в Сети.

Приземлению широкофюзеляжного самолёта препятствовало не только наличие сильного ветра и слякоти на посадочной полосе. Во время посадки над аэропортом шёл сильный снег, что также могло ей помешать.

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Особенно тяжёлые климатические условия сейчас в Великобритании. Там произошло столкновение антициклона и атлантического шторма «Эмма».

Аэробус А380 – это на сегодняшний день крупнейший в мире пассажирский самолёт. На его борту могут разместиться 853 пассажира. Лайнер способен преодолеть расстояние в 15 тыс. километров.

Ювелирная посадка этого гиганта в Бирмингеме была запечатлена одним из операторов. На кадрах видео можно заметить, что под воздействием штормовых порывов самолёт сносило от посадочной полосы в сторону. Однако, опытные пилоты смогли справиться с ситуацией.

В то же время специалисты информируют, что данные воздушные суда полностью компьютеризированы. Лётчики играют роль контролирующего элемента и не более.

Boeing, как российские разработчики, придерживается иной концепции, при которой главным является реакция пилота, а не искусственного интеллекта.