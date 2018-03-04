«Доминируй, властвуй, унижай»: Рудова посмеялась над европейскими «джентльменами»

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Наталья Рудова была удивлена французскими правилами этикета. Актриса посмеялась над европейскими «джентльменами». Соответствующий ролик попал на страницу модели в Instagram с комментарием от фоллоуверов: «Доминируй, властвуй, унижай».

Наталья Рудова за границей увидела пример гендерного равенства. Актрисе удалось запечатлеть ролик с творческим названием «Доминируй, властвуй, унижай». В социальной сети Instagram на странице появилось упоминание о Париже и о «джентльменах».

«Что это мы сегодня видели, мы так и не поняли. Сначала Кайен, за рулём которого, обратите внимание, молодой человек, долго осматривала полиция (это все в сториз), а когда полиция ушла в Пориж (Poris), женщины в вечернем потолкали Кайен», - говорится под видео.

Комментаторы также разделили позицию авторов по поводу происходящего. Насмешки и упреки полетели в адрес французского галантного водителя.

Ранее мы сообщали о «чисто проевропейском» подходе к наготе. Рассказали, где именно в общественных местах Европа позволяет оголяться своим гражданам и гостям.