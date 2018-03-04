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Посольство РФ в Таиланде отреагировало на заявление Рыбки об угрозах

Сегодня, 13:12

Заявляя об угрозах со стороны сотрудников тайской тюрьмы и их требованиях предоставить пароли от мобильных телефонов Анастасия Вашукевич, более известная как Настя Рыбка, как и её приятель Алекс Лесли «выдают желаемое за действительное». Соответствующую позицию озвучил глава консульского отдела посольства России в Таиланде Владимир Соснов.

Дипломат подчеркнул, что в случае, если правоохранительные органы посчитают нужным изучить смартфоны и ноутбуки задержанных иностранцев, то они обратятся к компетентным специалистам и совсем не станут просить разрешения на это у самих арестантов. Ситуацию с задержанием Рыбки Соснов комментировать отказался, сославшись на то, что она является гражданкой Беларуси.

Ранее мы писали, что задержанная в Таиланде Настя Рыбка и Алекс Лесли попросили у США политического убежища. Позже стало известно, что оба они проведут в тайской тюрьме несколько месяцев.


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