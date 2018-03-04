В Мичигане студент расстрелял родителей из оружия отца-полицейского

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Джеймс Эрик Дэвис, которому 19 лет, хладнокровно расстрелял в Мичигане своих родителей. Для этого он применил оружие, зарегистрированное на отца-полицейского.

Такие сведения приводит шеф полиции университета, в котором обучался Дэвис. Согласно поступившей информации, расстрелу предшествовала бытовая ссора. В ней участвовали студент и его родители.

В настоящее время нет информации, каким образом молодой человек смог завладеть оружием отца. Также не известно, являлось ли оно служебным.

Инцидент случился в Мичигане на территории университета, в котором обучался «стрелок».

Судя по поступившим сведениям, родители студента приехали в университет по просьбе его администрации. Та предложила им забрать сына из заведения по причине того, что он подозревался в употреблении наркотиков.

Когда Дэвис встретился с отцом и матерью, то после короткого конфликта сразу же начал стрелять.

Затем он попытался скрыться. Злоумышленника искали несколько часов. В этом принимали участие более сотни правоохранителей. При задержании Дэвис не оказал сопротивления.