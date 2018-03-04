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В США подсчитали ущерб, который нанёс торнадо "самолётам судного дня"

Сегодня, 12:49

Торнадо, который повредил "самолёты судного дня" в США, нанёс ущерб в размере 20 миллионов долларов. Происшествие имело место в штате Небраска в районе базы BBC Оффат летом 2017 года.

Как сообщают источники, ущерб от обрушений зданий и деревьев достиг 9,5 миллионов долларов и 10 миллионов от повреждения самолётов. На военной базе торнадо сорвал крыши 32 зданий. Всего чуть более 10 повреждённых построек отремонтировали до зимы. Как известно, на базе во время шторма находилось три "самолёта судного дня". Эти воздушные судна есть одни из важных командных центров для главы государства, министра обороны и глав штаба. E-4B имеет защиту от магнитных волн. На нём оборудованы усовершенствованные системы и средства для связи. Такого плана авиалайнеры нужны в случае невозможности наземных структур выполнять свои задачи.


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